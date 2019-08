Fiorella Mannoia live: scaletta e prezzi del concerto

Fiorella Mannoia in concerto giovedì 8 agosto alle ore 21. Porto Recanati ospita l'ultimo progetto discografico della cantante dal titolo Personale, album composto di inediti che la cantante presenterà in concerto all'arena Gigli (piazza Fratelli Brancondi). Prezzi del biglietto: poltrona I settore numerato: 70 euro, poltrona II settore numerato: 65 euro, poltrona III settore numerato: 60 euro, poltrona IV settore numerato: 55 euro. Gradinata: 45 euro. Biglietti in vendita su circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, in programma è la seguente: