Sfilata d'auto e le ragazze di Non è la Rai, Il Cantagiro in grande per la finale regionale

Sabato 8 Settembre si terrà a Chiaravalle la Finale Regionale “Marche” del famoso e storico concorso canoro “Il Cantagiro”. Dopo il successo delle audizioni di Corinaldo e della selezione in piazza ad Ostra Vetere, saranno 14 i cantanti finalisti in gara per aggiudicarsi l’ambito podio. Per riportare nella nostra Regione il concorso dopo anni di assenza, è stato contattato il noto presentatore di eventi e di importanti manifestazioni Marco Zingaretti che, oltre alla conduzione dello spettacolo e la direzione artistica, farà arrivare delle auto d’epoca proprio come avveniva nel tour del Cantagiro negli anni 60/70/80/90. Ma la vera novità è che il vincitore regionale accederà automaticamente alla finale nazionale di Fiuggi, oltrepassando la fase della semifinale e andando a gareggiare direttamente per la finalissima nazionale.

La serata avrà inizio alle 21,15 con un défilé moda bambini, per poi dar via ufficialmente alla gara della Finale Regionale. La giuria sarà composta e suddivisa in: giuria popolare e tecnica, con la presenza anche di diversi giornalisti. Tra gli ospiti, per un rewind anni ’90, le ragazze di" Non è la Rai" che per molti giorni e diversi anni hanno tenuto compagnia intere generazioni sui canali Mediaset. Con loro, vista l’ amicizia con il conduttore della serata, saranno presenti anche Sabrina Marinangeli e Pamela Petrarolo. E poi oltre la gara, in attesa della classifica e di conoscere il nome del vincitore ci sarà un momento dedicato alla moda cerimonia sposi con Ylo Couture Jesi e l'esibizione del cantante emergente Marco Raffaeli. L’organizzazione della serata sarà a cura dell’Associazione del Centro Commerciale Naturale con il patrocinio del Comune di Chiaravalle e la collaborazione della Pro Loco. L’evento avrà inizio alle ore 18,30 circa con la sfilata delle auto d’epoca, ciascuna avrà a bordo un concorrente finalista accompagnato da una “Cantagirina”. Dalla suggestiva Piazza Garibaldi, con alle spalle la meravigliosa Abbazia, si percorrerà il Corso Matteotti procedendo per Via Leopardi, Via Fratelli Bandiera, Via N. Sauro per rimettersi lungo Corso Matteotti fino ad arrivare a Piazza Risorgimento, dove il presentatore farà salire i concorrenti sul palco, uno dopo l ‘altro, per un primo saluto al pubblico.

I cantanti finalisti del Cantagiro

Sono: Massimo Bussoli, Michelle Esposto, Massimiliano Fanesi, Gemma Fava, Marco Feliciani, Jacqualine Fox, G & M Giacomo e Maniero, Matteo Ilari, Marco Leone, Filippo Lombardelli, Giulia Neri, Isabel Pasqualini, Noemi Romiti e Matilde Sartini. Alcuni di loro si esibiranno con un brano inedito, altri con un brano edito. Tutti loro arrivati alla Finale Regionale accedono già di diritto alle Semifinali di Fiuggi dove, oltre a partecipare a stage formativi con maestri professionisti del settore, saranno in gara con un brano inedito per essere scelti a livello Nazionale tra i 18 che verranno inseriti nella Compilation “Il Cantagiro 2018”. Intanto sono aperte le adesioni per il Cantagiro Marche 2019 contattando via mail infomzevent@gmail.com