Un serial killer nella scuola di tango, al cinema arriva "TangOscuro": film tutto anconetano

Arriva TangOscuro, il film al cinema completamente prodotto e girato ad Ancona. Il film sarà presentato Sabato 14 Aprile al cinema Dorico di Ancona ore 21 e 30. Saranno presenti regista, autori e attori. Sarà replicato domenica 15 alle ore 17.00. Gli interpreti principali sono Roberto Maccaroni, la nota attrice anche fuori del panorama Marchigiano Paola Giorgi, Alessia Maurizi, Roberto Siepi e Claudia Chiappetti. Un apellicola che nasce da un soggetto di Roberto Ricci, ormai noto come "il parrucchiere del brivido, insieme a Claudio Latini e al regista Massimiliano Belvederesi. Prodotto dall'associazione Cinemino.

La trama, vede un misterioso serial killer, seminare vittime in una scuola di tango. Il commissario Scocco (interpretato da Maccaroni), si iscriverà in segreto alla scuola per condurre le indagini e scoprire l'identità dell'assassino. Un giallo in piena regola, che vuole riportare l'attenzione al cinema di genere italiano degli anni 70 / 80. Quello del primo Dario Argento per intendersi, anche se il film sarà privo di scene sanguinarie e tenderà a favorire maggiormente la tensione psicologica. Le musiche sono di Vanessa Bravi e Gustavo Capitò. Fonico Sergio Fucchi e montaggio Rolando Zoppi. Nel film, avrà un grande spazio anche la città di Ancona e tutta la Riviera del Conero, con riprese effettuate anche nella baia di Portonovo.

TangOscuro arriva dopo il successo del cortometraggio "Nel silenzio della notte" (uscito nel 2015), ancora visibile su Youtube, dopo aver unito le forze per un progetto ancora più ambizioso. Un vero e proprio lungometraggio di un'ora e quaranta. Dopo la prima al cinema Dorico, seguiranno altre proiezioni nei cinema marchigiani e non solo.