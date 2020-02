Un film ricorda Sandro Pertini

A trent’anni dalla scomparsa di Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani, martedì 3 marzo prossimo il Circolo "Riccardo Lombardi" di Ancona organizzerà, con la collaborazione della sezione "Gino Tommasi" dell'ANPI di Ancona e con il patrocinio del Comune di Ancona, la presentazione del film "Il giovane Pertini - combattente per la libertà".



Prima della proiezione del film - in programma alle ore 21.30 al Cinema Galleria di via Giannelli al prezzo unico di Euro 5,00 - alle ore 17.30 si svolgerà un incontro nella sala convegni di Palazzo Camerata (Via Fanti n.9), con la partecipazione del regista Giambattista Assanti, dell'assessore alla Cultura, Paolo Marasca, dell'on. Valdo Spini Presidente della Fondazione Rosselli e di Tamara Ferretti, Presidente dell'ANPI. Diego Franzoni, Presidente del Circolo "Riccardo Lombardi", coordinerà la discussione. Il film “Il giovane Pertini”, girato nel 2019, offre lo spunto per un approfondimento e per un dibattito sulla figura di Sandro Pertini, indimenticato Presidente della Repubblica.