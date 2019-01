Concerto di Capodanno, pioggia di applausi e coriandoli sugli orchestrali per salutare il 2019

L’anno nuovo parte col botto. Di una porta sbattuta o dei coriandoli finali. E si saluta con il sorriso al teatro Pergolesi per il Concerto di Capodanno dell’Orchestra filarmonica delle Marche. Appuntamento tradizionale, nel quale ovviamente non mancano dal programma di sala i grandi valzer viennesi, dedicato quest’anno a Gioacchino Rossini e Georges Bizet. Del compositore pesarese, di cui si è appena salutato il 2018, anno del 150esimo anniversario della morte, l’Ouverture e l’aria “Nacqui all’affanno – Non più mesta accanto al fuoco” de La Cenerentola, per iniziare, e la Cavatina “Una voce poco fa” de Il barbiere di Siviglia. Dell’altro una suite dalla Carmen di Georges Bizet che mette in luce sia la potenza vocale della mezzosoprano Beatrice Mezzanotte (foto sotto), sia la meccanica perfetta, oliata e affiatata, di archi, legni, ottoni e percussioni diretti dal maestro David Crescenzi.

Che dirigendo con grande personalità, si diverte anche un mondo. Scherza con i suoi, con il pubblico quando una porta sbatte di là, chissà dove, proprio mentre si chiude un’aria e prima di affrontare la lunga cavalcata finale dei valzer di Strauss Jr. Si diverte anche la Mezzanotte che fa il pieno di applausi a ogni sua comparsa. E si divertono anche gli orchestrali inondati dai coriandoli rossi. Li ha sparati lo stesso direttore che al termine dell’immancabile Marcia di Radetzky si piega, raccoglie un tubo sparacoriandoli, e nello stupore generale tinge di colore una festa memorabile. Domani, sabato 5 gennaio alle 21, il Capodanno arriva alla Fenice di Senigallia. In programma meno Strauss e più Morricone con Gli intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La leggenda del pianista sull’oceano. Nel prosieguo la Form è attesa per i concerti di apertura della Stagione 2019. Appuntamento al Gentile di Fabriano (sabato 12 gennaio, ore 21) e di nuovo al Pergolesi di Jesi (lunedì 14 gennaio, ore 21) con due sinfonie di Schumann e Mendelssohn e la Form diretta dall’olandese Hubert Soudant.