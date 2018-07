Fil Bo Riva: il ritorno del cantautore per la nuova tappa di Spilla

Fil Bo Riva sale sul palco alla Mole Vanvitelliana per la nuova tappa del festival Spilla dell'11 luglio. Filippo Bonamici, aka Fil Bo Riva, è un ventiseienne nato a Roma e cresciuto tra Dublino e Berlino. Il musicita si prepara a far ritorno in Italia con il suo nuovissimo singolo “Blindmaker”. Una voce intensa e un grande talento. La sua musica è una via di mezzo tra Folk e Soul; il frutto di una mente contorta e un cuore che ama battere.

L'evento ha il prezzo di 12 euro e le prevendite sono disponibili su Viva Ticket.