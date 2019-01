Fiera dell'elettronica: un salto tra visori 3D, stampanti e tecnologia

Al via l'undicesima edizione della fiera dell'elettronica al Grotte Center di Camerano. Un mix perfetto che ritorna al centro Commerciale Grotte Center di Camerano con tante novità del settore, visori 3D, stampanti di ultima generazione e le ultime novità per l'illuminazione a led.

Non manca inoltre un'area dedicata al retro game con simulatori, dischi in vinile, cd e tanto altro ancora. L'evento ha inizio alle 9.30 per tutto il giorno.