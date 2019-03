Fiera del disco e del fumetto: torna il nuovo usato da collezione

Il Palaindoor di Ancona ospita per il secondo anno il 30 e 31 marzo La fiera del disco e del fumetto. Saranno presenti anche questa volta numerosi espositori da tutta Italia a proporre i propri vinili,compact disc e fumetti, ma anche dvd,magliette,accessori,giradischi,vintage hi fi ed anche giochi,manga e memorabilia in genere. Ogni visitatore potrà portare i propri vinili,compact disc,fumetti,giochi e dvd da scambiare,vendere o semplicemente farli valutare dagli espositori stessi.

L'evento si svolge dalle 10 alle 20 e l'ingresso ha il prezzo di 3 euro. Il parcheggio è gratuito.