Fiera di San Placido: tornano le bancarelle a Montecarotto

Torna la Fiera di San Placido a Montecarotto che quest'anno si svolgerà nel centro abitato domenica 29 settembre.

Un'intera giornata, dalle otto di mattina alle venti di sera, tra bancarelle, colori, profumi, tanta gente ed allegria, lungo le strade del centro storico, tra Piazza del Teatro, Via XX Settembre, Via Risorgimento, Via Circonvallazione e Piazza della Vittoria. Si può trovare di tutto: dall'abbigliamento alla bigiotteria, dai casalinghi alle borse, dai giocattoli ai prodotti artigianali, con tutte le novita' e gli articoli in voga del momento. Non mancano naturalmente bancarelle dedicate alla gastronomia e ai dolciumi.