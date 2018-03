Fiera di primavera: due giorni di colori e sapori per le feste

Come da tradizione, i giorni di Pasqua e Pasquetta aprono la stagione turistica Numanese con la Fiera di Primavera, mostra mercato che si snoda dal centro di Marcelli per tutto il lungomare fino allo spartitraffico posto all’altezza dello chalet Cavalluccio Marino. Quest’anno però ci sono delle importanti novità per rinnovare e migliorare l’evento: innanzitutto la Fiera continuerà il suo svolgimento anche in Piazza del Santuario e nel centro storico di Numana, per dare modo ai visitatori di “affacciarsi” dall’alto del paese e godere del superbo spettacolo naturale del Conero e del litorale marchigiano, con lo sguardo che dal piazzale della Torre può

arrivare a Loreto, Recanati ed agli splendidi ed ancora innevati Sibillini.

Da sottolineare, oltre alla presenza di stand di gastronomia, artigianato, hobbismo e prodotti tipici a chilometro zero, l’organizzazione quest’anno anche di aree bambini con giochi ed intrattenimenti posti lungo il percorso, e tanta animazione per grandi e piccini. Ospiti speciali tra gli espositori saranno sia l’associazione ONLUS “Colori e Sapori del Piceno”, per non dimenticare le nostre terre colpite dai noti eventi sismici, che esporrà delle “chicche” gastronomiche tipiche dell’entroterra marchigiano e, graditissima sorpresa, il Consorzio Cinque Terre e Golfo dei Poeti, che parteciperanno con i loro numerosi e molto caratteristici “banchi” che usualmente sono stazionati al mercato di Forte dei Marmi. Dalle 17 di domenica l’evento sarà trasmesso in diretta su Multiradio.