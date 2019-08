Edilizia, tempo libero e buoni sapori: la Campionaria torna ad animare il centro

Dal 24 agosto al 1° settembre in piazza del Duca e dei Giardini della Rocca Roveresca, torna l’appuntamento con la Fiera Campionaria di Senigallia, giunta quest’anno alla sua 29^ edizione. Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 24. Per agevolare la mobilità, spiegano gli organizzatori, sarà aperto il parcheggio nella zona stadio. È prevista inoltre l’attivazione del servizio bus navetta gratuito nelle giornate di maggiore affluenza. La Fiera sarà inaugurata sabato 24 alle ore 18 con l’esibizione del complesso musicale “Città di Senigallia”. Tante le attività collaterali che si svolgeranno nei giorni della kermesse: scuola di falconeria, cortei storici, esibizioni live, laboratori artistici e attività didattiche. Maggiori informazioni sulla Pagina Facebook Fiera Campionaria di Senigallia.

La Campionaria rappresenta un appuntamento che nel corso degli anni si è qualificato per la presenza di numerosi espositori provenienti dal territorio, ma anche da fuori regione, che ogni anno mostra i risultati di una continua ricerca alla novità. In questa edizione saranno 110 gli espositori presenti, per una superficie complessiva di 8 mila metri quadrati e un afflusso stimato di oltre 60 mila visitatori. La fiera presenterà al pubblico settori merceologici consolidati, ma anche interessanti novità: dall’edilizia privata alla domotica, dai viaggi e il tempo libero alla cura della persona, dall’artigianato e dalla moda all’enogastronomia con piatti regionali e internazionali, ma anche proposte gourmet abbinate alla birra artigianale.

«Ancora una volta – afferma il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi – Senigallia si prepara ad accogliere al meglio le migliaia di visitatori che giungeranno in città per un appuntamento ormai consolidato nel cartellone dei nostri eventi estivi. La Fiera Campionaria rappresenta una grande occasione sia per la città che per le imprese del nostro territorio, le quali avranno l’opportunità di mettere in mostra il meglio della loro produzione. Il mio ringraziamento va ovviamente alla Cna, a Marche Expo e alla Camera di Commercio di Ancona, che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione». «In questi anni – dice il presidente della Cna di Senigallia Paolo Carli - la Fiera Campionaria – è riuscita a mantenere le proprie prerogative, assumendo forme che hanno continuato a renderla interessante agli occhi delle imprese e dei visitatori. L’obiettivo è un ulteriore sviluppo per rispondere sempre meglio alle esigenze di un mondo in continua evoluzione». «La Campionaria – spiega Giacomo Mugianesi, responsabile sindacale della Cna di Senigallia - è un momento di condivisione e valorizzazione delle nostre imprese locali con l’obiettivo di mettere in vetrina le eccellenze e recuperare le tipicità del nostro ricchissimo territorio. La campionaria ha l’obiettivo di favorire nuove relazioni personali, che andranno curate e consolidate nel tempo per costruire solidi rapporti di collaborazione di lungo periodo. Su questo fronte la Cna di Ancona ha dato vita a una grande Business Community, “Cercamarche.it”, favorendo momenti di condivisione, formazione e confronto anche “off-line” attraverso la Community di Senigallia. Il portale Cercamarche è una vera e propria piazza virtuale dove oltre 1.500 imprese si scambiano quotidianamente utilità e opportunità, che grazie anche a momenti come quello della Fiera Campionaria valorizzano ancor di più le imprese locali che hanno sempre più bisogno di supporto da parte della Cna. Quelle della fiera, saranno giornate in cui daremo vita a una piazza reale, in grado di offrire una vasta gamma di prodotti e servizi rappresentando un po’ tutti i settori economici, che si trasporrà in una piazza virtuale, attraverso il portale Cercamarche.it: imprese dal vivo negli stand espositivi e imprese online sulla nostra business community per incontrarsi e scambiarsi opportunità: tra loro e con i cittadini. Mai mondo reale e mondo virtuale sono stati così vicini».

Gallery