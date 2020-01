Fiaba cabaret: Biancaneve e i Fratellib Grimm fanno ridere

Domenica 26 gennaio arriva ad Osimo la Fiaba Cabaret, storie e racconti riletti in chiave comica alla Dad Art di via Castelfidardo. In scena Romina Antonelli che racconta con piglio simpaticissimo le favole di Biancaneve e i Sette Nani, il Gatto e il Topo e i racconti dei fratelli Grimm. Il progetto è a cura dell'Associazione Specchi Sonori.



Orario: prima replica ore 16; seconda replica ore 18. Posti limitati, evento su prenotazione a pagamento: email direzione@specchisonori.org; tel 349 8898551.