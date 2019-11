Festival Pesichetti: al via il concerto del duo Leonardi-Pluzkho

L'associazione Scuola di Musica ‘Vincent Persichetti’ festeggia Santa Cecilia, la patrona della musica e dei musicisti, con un concerto inserito nella stagione invernale del Festival Musicale Vincent Persichetti, arrivato alla IX edizione.

Il 22 novembre alle 21.15 nell'Auditorium Marini di via Marsala si esibirà il Duo Leonardi-Pluzkho con musiche per chitarra e pianoforte e l'introduzione sarà riservata ai giovani ragazzi della Scuola Persichetti. Il concerto serale vedrà la Plukhko condividere il palco con il chitarrista umbro Emiliano Leonardi, noto chitarrista classico, concertista a livello internazionale e docente al Liceo Musicale Città della Pieve (PG). Il programma prevede musiche per il duo chitarra e pianoforte, ma anche per questi incredibili strumenti solisti, finendo con il famoso Concerto di Aranjuez. Un concerto imperdibile che, oltre ad essere stato inserito nel Festival Musicale Vincent Persichetti, giunto alla IX edizione, rientra nella rassegna ‘In autunno piovono libri e note’ in collaborazione con il Comune di Falconara e con l'Assemblea legislativa delle Marche.

L'ingresso è gratuito, come per tutti i concerti del Festival, grazie alla politica che questa manifestazione porta avanti da quasi 10 anni: divulgare la musica classica per tutti. Nel vicino 2020, l'associazione Scuola di Musica ‘Vincent Persichetti’ si avvicina alla X edizione che promette un calendario ricco di concerti nelle Marche e in Abruzzo e di importanti musicisti.