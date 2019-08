Festival Internazionale del Folklore, al via l'edizione numero 26

Si rinnova l'appuntamento con il Festival Internazionale del Folklore giunto quest'anno alla 26° edizione e promosso dal Comune di Ancona, assessorato alla Partecipazione Democratica e dall'Associazione culturale Li Pistacoppi, gruppo folkloristico di Macerata. L'appuntamento di quest'anno vede la partecipazione di gruppi provenienti da Bolivia, Argentina, Bulgaria, Ucraina e il gruppo di Macerata Li Pistacoppi. L'evento è previsto per giovedì 22 agosto in Piazza Roma alle ore 21.30. Raduno in Piazza Cavour, sfilata verso Piazza Roma e alle 21:30 esibizione dei gruppi. La cittadinanza è invitata a partecipare.