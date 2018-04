Festival internazionale dello street food: il bio diventa protagonista

Ad Osimo, dal 13 al 15 aprile, si tiene il festival internazionale dello street food artigiano e biologico e la manifestazione si svolge nel Centro storico di Osimo nella sua piazza principale. Scopo della manifestazione e promuovere aziende locali e nazionali appartenenti al settore dell'enogastronomia, dell’agroalimentare, dell'artigianato. Alla fiera partecipano una sessantina di aziende che spaziano dallo street food ai prodotti bio e naturali. I produttori diventano i protagonisti della manifestazione in sinergia con gli antichi sapori che mostreranno in diretta le loro creazioni e manufatti. Durante la manifestazione Eventi 3000 organizza diversi appuntamenti con animazione, musica dal vivo, artisti di strada e animazione per i più piccoli per creare un piacevole momento di festa e di incontro in questo tipico centro storico dell’entroterra anconetano.

Per Informazioni in merito alla manifestazione: 327 5775500.