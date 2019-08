Il programma del festival di danza urbana a Corinaldo: tra gli ospiti anche Anbeta di Amici

Il Festival di danza urbana di Corinaldo torna protagonista in città dal 29 al 31 agosto. Si tratta di un evento ricorrente che prende vita a chiusura dell'estate nell'ultima settimana di agosto animando l'incantevole Borgo di Corinaldo, la città palcoscenico che lo ospita e promuove insieme a il Gruppo Danza Oggi con la direzione artistica di Patrizia Salvatori. Tre giorni ricchi di eventi, spettacoli, contaminazioni e suggestioni. Tanti gli ospiti presenti tra cui Mugen Yahiro (Maestro di Taiko), Daniela Maccari (The Lindsay Kemp Company) e la madrina del Festival: la prima ballerina dell'Opera di Sofia, che il pubblico italiano conosce soprattutto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Anbeta Toromani.



Nel dettaglio il programma del festival:



Giovedì 29 Agosto

Laboratori con scuole e centri danza. Con la partecipazione di Tanja Piattella. Dalle ore 10:00 Centro storico

Performances dei partecipanti. Ospite A.S.M.E.D. - Balletto di Sardegna;

E.sperimenti Dance Company/GDO - Marche. Ore 18:00 Piazza il Terreno;

Spettacolo di danza di coreografi: ore 21:15 Teatro "C.Goldoni". Biglietto ingresso 5,00 € (prenotazione al 3386230078) posti limitati.



Venerdì 30 Agosto

Call coreografica: performances nel Centro Storico. dalle ore 19:30 "Nella suggestiva location di Corinaldo Città Palcoscenico, le migliori coreografie selezionate animeranno scorci del Borgo d'Italia e d'Europa";

Premiazione migliore coreografia pensata e realizzata per la scalinata di Corinaldo. ore 22:30 (il pozzo);

Danza per tutti. ore 23:00 Largo XVII Settembre 1860.



Sabato 31 Agosto