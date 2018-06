Festival del mosciolo: al via la terza edizione in una doppia versione

Torna il Festival del Mosciolo in una doppia versione: si inizia giovedì 28 giugno al Porto Antico con tanto pesce e concerti di musica live (tutti gli eventi sono gratuiti). L'evento è garantito anche in caso di pioggia poiché è prevista una grande tensostruttura coperta. Nel caso in cui dovesse piovere un giorno,l'evento è aperto anche lunedì 2 luglio.Tante attrazioni, dalle visite guidate alle gite in motonave e tanta musica dal vivo, seguiranno i dettagli. Inoltre ci sarà Stefano Ranucci in arte Rana.

L'evento ha ricevuto il patrocinio dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale, del Comune di Ancona, della AICS e della Proloco Calamo Ancona e anche quest'anno la Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona farà parte del progetto.