Festival del mosciolo: ecco il programma della quarta edizione

Torna puntuale il Festival del Mosciolo al porto antico di Ancona giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento goloso per mangiare e cantare in allegria. Ecco il programma della kermesse che ogni anno attira gli amanti del pesce e non solo.

Giovedì 27 giugno

18.30 Inaugurazione del Festival con le autorità e apertura stands gastronomici con cena a base di moscioli;

Truccabimbi e attività ludiche a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona

19,30- Seminario targato Animus: “Campioni di genere? La condizione femminile nello sport in Europa”. Presiederà la serata “Rana” con le sue barzellette e gag.

21,15- “Buonasera Marche Show” a cura di Filodiffusione, presenta Maurizio Socci di ETV Marche

Venerdì 28 giugno

18,30- Apertura stands gastronomici con cena a base di moscioli. Truccabimbi e attività ludiche a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona.

19.30 mass training x la popolazione (manovre di rianimazione cardiopolmonare) e MdPed (manovre di disostruzione pediatrica).. Presiederà la serata “Rana” con le sue barzellette e gag.

21,15- “Basta plastica”,un momento di riflessione sullo stato del nostro mare e del nostro pianeta in generale.Sará possibile visionare l’Imbarcazione “Pelikan”,la migliore in Italia in grado di recuperare la plastica in mare,realizzata in Ancona da C.P.N.per la Garbage Service srl.

21,45 “Concerto Live dei Folkantina” (folk, folk-rock, irish, popolare, cantautori e brani propri). Un concerto da gustare e bere tutto d’un fiato.

Sabato 29 giugno

18,30- Apertura stands gastronomici con cena a base di moscioli. Truccabimbi e attività ludiche a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona

17,00-“A spasso con Desy” Partenza della Motonave Desy per minicrociera della durata di 2 ore circa

Partenza dal Mandracchio (Mole Vanvitelliana)-Costo 20 € prenotazioni al 3396948496 (Comandante Perri)

18,00-Visita guidata dal Porto al Duomo a cura del Circolo Naturalistico “il Pungitopo”

21,00- “Porto Antico in passerella” Un Evento Moda e spettacolo organizzato dall’associazione “Essere Felici di Ancona”. Presenta Monica Picciafuoco

22,30- “Concerto Live “The King’s Head Tribute, tributo ai Queen” in collaborazione con Universal Events

Domenica 30 giugno