Festival del gelato: ritorna la kermesse con i maestri del cono

Golosi di tutta la provincia unitevi: dall'8 al 10 giugno la città di Agugliano si trasforma nel regno del gelato con la festa dedicata a questo prodotto tanto amato dai bambini quanto dagli adulti. Giunta alla sua nona edizione, questa manifestazione rappresenta uno dei punti di riferimento per i maestri gelatieri di tutto il mondo.

Nato nel 2010, il festival è un appuntamento molto atteso per tutto il settore, realizzato in collaborazione con la Confartigianato di Ancona. Il suo obiettivo è mettere a confronto diversi gusti e modi di interpretare il gelato da parte di gelatieri di diverse regioni d’Italia. Durante il Festival infatti il gelato viene proposto, promosso e studiato da appassionati, professionisti del settore, professori universitari, esperti nutrizionisti e semplici buongustai. L’evento offre anche l’occasione per i visitatori di osservare l’intero processo di fabbricazione del vero gelato artigianale. Per arrivare in centro è anche disponibile un servizio navetta vicino ai parcheggi della città.