Birra artigianale sotto l'albero di Natale, un successo il festival "In bocca al luppolo"

Si è conclusa con successo l’edizione natalizia del Festival In bocca al luppolo, un’edizione speciale che ha arricchito il programma di Natale anconetano. Il progetto, promosso da Comune di Ancona, Cna Ancona e Slow Food con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, ha permesso alle aziende artigianali del settore birra di proporre le “Birre Natalizie”, un prodotto ad alta gradazione alcolica e molto speziato.

Sei le aziende aderenti all’iniziativa, tutte provenienti dalle Marche. Il Festival ha proposto concerti, degustazioni, laboratori e conferenze. Molto apprezzati i concerti serali, in particolare il gruppo celtico Brutti di Fosco che ha debuttato per la prima volta in città dopo il grande successo riscosso al festival di Montelago. Buona affluenza anche per alcuni laboratori come quello su “Birra&dolcidinatale” che ha abbinato i muffin alla nutella ad alcune Ale prodotte dagli artigiani presenti. Il laboratorio ha visto per la prima volta la collaborazione di Roberto Perticarini di Unionbirrai.

«Abbiamo promosso questa edizione speciale natalizia dopo che la nostra edizione estiva, all’interno di TiCiPorto, è saltata – ha commentato Andrea Cantori, segretario della Cna di Ancona –, un’edizione realizzata grazie al sostegno e supporto fondamentale del Comune di Ancona. Abbiamo voluto sperimentare la commercializzazione di birre natalizie, un fenomeno che in nord Europa sta prendendo piede, cercando di destagionalizzare un prodotto che viene consumato soprattutto d’estate. Un esperimento coraggioso che ha dato alcuni segnali interessanti, ma soprattutto ha dato un’ulteriore offerta di intrattenimento ad un calendario natalizio già ricco».