Festival del gelato artigianale: tornano i gusti sperimentali alla kermesse più golosa. Il programma dell'evento

Dal 7 al 9 giugno al via il festival del gelato artigianale di Agugliano. Tanti stand con maestri gelatieri, spettacoli e concerti per tutte le età. L'evento si svolge nella cittàdina fra le vie della città e offre un programma ricco di appuntamenti e spettacoli. Ecco i più attesi della kermesse ad ingresso libero:

Venerdì 7 giugno

Ore 18: Aspettando il gelato

Ore 21 spettacolo di danza e animazione

Ore 21.30 Turkish cafè: concerto live in piazza vittorio Emanuele e in piazza Oberdan concerto dei Mercenari d'Oriente.

Sabato 8 giugno

Ore 11: gelato nella moderna nutrizione Piazza vittorio Emanuele

Ore 17.45: Presentazione dei gelatieri con Marco Zingaretti

Ore 18.45 Il gelato tra intolleranze e allergie

Ore 22: Concerto anni '60 con Cacciani in piazza vittorio Emanuele

Ore 21.15 Ladies of rock in via Nazzario Sauro

Domenica 9 giugno

Ore 19 Coppa Varnelli in piazza vittorio Emanuele II

Ore 21.30 Matricardi in Piazza vittorio emanuele

Ore 21.30 Franco funky in via Nazario Sauro

Ore 19 LaJ big band via Nazario Sauro.

Naturalmente il festival raduna i più golosi anche e soprattutto per gli stand sparsi per la città che propongono gusti prelibati e innovativi. Eccoli:

1. Roberto Picchio - Sacher e José Lerario, Gran torino

2. Andrea Brachini - Pesto del Conero e Luigi Beretta, Bufalina

3. Mario Montebovi - Bacio Sibilla e Paolo Baldieri, mandorla e cumino

4. Simona Calò - Malaga

5. Guido Cortese - Chinotto di Savona

6. Davide Duranti - Vincanto

7. Gianluca Montervino - Mediterraneo

8. Leonardo Campobello - Zabaione sfogliato

9. Renato Trabalza - crema del re

10. Juri Cecconi - nocciola in barca

11. Vincenzo Lenci - Acariglia

12. Marco Reato - Oro verde

13. Nicola Paparini - decotto anice di castagno

14. Giorgio Valeri - la via del Sasso

15. Stefania Quinci - brivido goloso

16. Francesco Dioletta - il tiramisù

17. Silvia Wdoviak - la panna di Catania.

Gallery