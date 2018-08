Festa della vongola: balli, glitter e tanto pesce al Parco Kennedy

Dal 2 al 5 agosto torna al parco Kennedy la festa della vongola, un evento gastronomico legato alla storia e all'ambiente di Falconara e persegue i valori originari della genuina sagra popolare, coinvolgendo tutti, dai bambini agli anziani.

Piatti tipici, musica e cultura sono gli ingredienti della settima edizione dell'evento organizzato dall’associazione Iride da un’idea di Francesco Pilolla e Gloria Santilli, realizzata in collaborazione con il Comune di Falconara, la Proloco Falconamare e la Confartigianato. La kermesse è stata presentata stamattina dal sindaco Stefania Signorini, dagli stessi ideatori Santilli e Pilolla, da Giordano Giampaoletti di Confartigianato, dal vicepresidente Iride Samuele Moschini e dall'operatrice Eleonora Mastro.Il sindaco Stefania Signorini ha espresso grande soddisfazione per questa manifestazione: si inizia giovedì 2 agosto e si conclude domenica 5, al Parco Kennedy, la manifestazione che incorona uno dei frutti più prelibati del mare. Per rendere onore alla vongola, ogni sera dalle 19 gli stand gastronomici allestiti nella grande area verde cittadina prepareranno guazzetto e chitarrine alle vongole, ma si potrà scegliere anche tra altri piatti a base di pesce, tutti appartenenti alla tradizione marinara. Si potrà cenare a buffet o al tavolo. Dalle 18 alle 24 sempre al Parco Kennedy, per i quattro giorni della manifestazione, saranno allestiti un mercatino Hand Made, giochi gonfiabili, tiro a segno e tiro con l’arco, laboratori per i più piccoli, cui sono dedicati anche il Face Painting e Glitter Tattoo con il Clown Cioccolata. Giovedì e venerdì ci sarà anche uno spazio benessere con prove gratuite di riflessologia plantare dalle 18 alle 21.30. Saranno invece diversi ogni sera gli spettacoli che accenderanno la pista del grande parco del centro città. Si parte giovedì con il ballo: dalle 21.30 sarà protagonista la ‘Las Vegas Band’ che alle 22.30 lascerà spazio all’esibizione della scuola di ballo Jade’. Ancora balli venerdì sera a partire dalle 21.30, quando arriverà al Parco Kennedy la grande orchestra ‘Roberto Anselmi’. Alle 22.30 sarà messo in scena un promo dello spettacolo Aladin, della compagnia di Musical IrideMetamorfosi. Il clou della rassegna è previsto per sabato, quando alla Festa della Vongola arriverà lo spettacolo ‘Tali e quali o quasi’ in esclusiva nazionale: a partire dalle 21.30 sarà possibile ripercorrere la storia della musica, assistere all’esibizione di tantissimi personaggi e cambi di costume, con coreografie studiate dal corpo di ballo di ‘Tali e quali o quasi’. Domenica, infine, si torna a ballare con la musica di Joselito. Nelle serate di giovedì, venerdì e domenica si potrà prenotare un tavolo sulla pista da ballo contattando il numero 3281275133.