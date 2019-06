Festa dei vincisgrassi: il programma goloso della sagra in parrocchia

Il weekend porta appuntamenti "mangerecci" come quello della Festa dei vincisgrassi organizzata dalla parrocchia Sacra Famiglia di Osimo. Dal 28 al 30 giugno al via la tre giorni tra musica, balli e delizie. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero e vicino alla parrocchia di via Alcide De Gasperi, 83, il parcheggio è gratuito. Ecco il calendario per rimanere sempre aggiornati:

Venerdì 28 giugno

Ore 21: torneo di burraco

Sabato 29 giugno

Ore 19.30: apertura stand gastronomici

Ore 21: live della band Cuore d'Italia

Domenica 30 giugno

Ore 11.30: pranzo da asporto

Ore 19.30: apertura stand gastronomici

Ore 20: si balla con Movida group.