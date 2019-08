Festa del Verdicchio: il programma della kermesse tra folk, quad e degustazioni

Al via la Festa del Verdicchio a Staffolo, tra musica ed enogastronomia. Dal 15 al 18 agosto, nel centro storico del paese. Novità 2019 è la zona dedicata alle degustazioni guidate del Verdicchio dei produttori di Staffolo. Tanti i live di questa 54edizione con musica per tutti i gusti. Tra gli ospiti Matthew Lee e i Folkabbestia. Gran finale domenicale con il raduno di quad tra le campagne staffolane, la gara di pigiatura, la sfilata con biroccio e bovini di pura razza marchigiana e lo spettacolo pirotecnico. Tutti i giorni degustazioni, stand gastronomici con piatti della tradizione, divertenti ed educativi laboratori per bambini e adulti, concerti live, discoteca sotto le stelle fino a tarda notte.

Il programma nel dettaglio:



Giovedì 15 agosto

Apertura festa alle ore 17. Dalle 18 in Piazza Leopardi il laboratorio gratuito per bambini e no “La Ludoteca delle Trottole” con giochi divertenti ed educativi. Cantine e mercatini per le vie del centro storico apriranno alle 19.

Dalle 20 in Piazza Sant’Antonio spazio con Verdicchio e produttori per scoprire, attraverso degustazioni guidate, le peculiarità del prodotto principe del territorio. Inizio dei live nel Piazzale dei Martiri alle 21.30 con il gruppo Desaritmia e, a seguire alle 23.30, live dei CaPaBrò.

Dalle 00.30 discoteca sotto le stelle fino alle 3 di notte. I Desaritmia sono un talentuoso gruppo marchigiano romagnolo dalle influenze ska, reggae e folk. I CaPaBrò sono una band jesina che stanno collezionando successi su e giù per l’Italia con una caratterizzante ironia e il loro pop rock. Ingresso alla festa gratuito.



Venerdì 16 agosto

Cantine e mercatini per le vie del centro storico apriranno alle 17.

Dalle 18 in Piazza Leopardi il laboratorio gratuito per bambini e no “La Ludoteca delle Trottole” con giochi divertenti ed educativi. Dalle 20 in Piazza Sant’Antonio degustazioni guidate di Verdicchio con i produttori del territorio. Sul palco del Piazzale dei Martiri saliranno alle 21.30 I Folkabbestia e alle 23.30 i Verdicchio Sound System.

Dalle 00.30 discoteca sotto le stelle fino alle 4 di notte con DJ Tium. I Folkabbestia, gruppo folk rock, sarà a Staffolo con il nuovo tour accompagnato dall'uscita de “Il Fricchettone 2.0”: dopo 25 anni una nuova versione del loro successo più celebre. I Verdicchio Sound System, gruppo di otto elementi con una catalizzante sessione fiati; band ska/raggae/rocksteady. Ingresso alla festa con acquisto consumazione di 3 euro.



Sabato 17 agosto

Apertura di cantine e mercatini per il centro storico alle ore 17.

Dalle 18 in Piazza Leopardi laboratorio a cielo aperto per bambini e non con i giochi de “La ludoteca delle Trottole”. Degustazione guidata di Verdicchio insieme ai produttori del territorio, dalle 20 nella Piazza Sant’Antonio.

Live music con Matthew Lee alle 21.30 nel Piazzale dei Martiri, a seguire live di Lucio Matricardi. Dalle 00.30 in Piazza Leopardi discoteca e animazione fino alle 4 di notte con DJ Tommy. Reduce dal grande successo della sua tournée mondiale, il ciclone Matthew Lee arriva nei Festival e nelle piazze di tutta Italia con il “Rock’N’Roll Sun - Summer Tour 2019”, la versione estiva e rivisitata di Piano Man Live dove Matthew eseguirà le canzoni tratte dal suo ultimo omonimo album, uscito lo scorso anno per la prestigiosa etichetta Decca-Universal, arricchito da nuove canzoni arrangiate esclusivamente per questo tour. Lucio Matricardi è un cantautore fermano che durante i suoi concerti è come se dialogasse con il suo pianoforte, nei suoi studi, iniziati da bambino, tanta musica classica e jazz. Ingresso alla festa con acquisto consumazione di 3 euro.



Domenica 18 agosto

Il buongiorno domenicale della Festa del Verdicchio di Staffolo è alle 9 con il raduno dei quad nel Piazzale dei Martiri per dare il via ad un tour tra le campagne staffolane; per info 3479466853 o 3382457720.

Alle 12 aperitivo, sempre nel Piazzale dei Martiri, offerto dal Comitato organizzativo, il CVV. Alle 13 il pranzo della domenica negli stand gastronomici del paese con gustosi piatti della tradizione gastronomica locale. Protagonista del pomeriggio è la gara di pigiatura in Piazzale dei Martiri dove quest’anno va in scena anche la sfilata con biroccio e bovini di pura razza marchigiana dell’Azienda Agricola Vissani Giuseppe di Montefano.

A seguire, alle 17.30 e nel palco del piazzale, esibizione del gruppo folk “Colle del Verdicchio” di Staffolo. Laboratorio domenicale “La ludoteca delle Trottole” alle 18 in Piazza Leopardi con giochi educativi per grandi e piccini.

Dalle 20 degustazioni guidate di Verdicchio con i produttori del territorio, in Piazza Sant’Antonio. La sera, dal palco allestito nel Piazzale dei Martiri, musica live con l’orchestra Ballo Sballo per ballare tutti insieme. Gran finale alle 23 con il Grande Spettacolo Pirotecnico. Discoteca sotto le stelle fino alle 2 di notte, in Piazza Leopardi.

