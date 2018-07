Festa al Parco degli Ulivi, partecipazione ai vari eventi musicali e gastronomici

Successo per la festa al Parco degli Ulivi. La 24esima edizione si è svolta dal 3 all' 8 luglio richiamando un folto pubblico che ha partecipato ai vari eventi musicali, gastronomici ed anche teatrali. “Un ringraziamento a tutti i volontari – afferma Stefano Foresi, assessore alla Partecipazione Democratica del Comune di Ancona che ha patrocinato l'iniziativa assieme all'Ancona Club di Palombina Nuova – in particolare ai tanti giovani che hanno sentito propria questa iniziativa storica così importante per questo territorio”. Particolarmente partecipata la serata dedicata al teatro itinerante “Teatro per tutti un po' dappertutto” che sta riscuotendo come sempre ampi consensi in ogni spazio cittadino dove, come da programma, vanno in scena le compagnie amatoriali marchigiane.