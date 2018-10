Festa della sapa: un evento tutto dedicato al succo del mosto

La Festa della Sapa di Rosora torna da venerdì 12 a domenica 14 ottobre per la kermesse tutta dedicata a uno dei prodotti più tipici e antichi delle campagne marchigiane, la sapa. L'evento rappresenta un’occasione per conoscere non solo le tradizioni gastronomiche ma anche le produzioni di artigianato locale: nell’ambito della manifestazione che si svolgerà nella suggestiva atmosfera del centro storico medievale potranno essere degustati i piatti tipici del luogo conditi con la sapa.

Balli, spettacoli e gastronomia sono gli ingreditenti di questa festa che ha inizio alle 18.