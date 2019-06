Rock in Piazza: al via la festa della musica a Castelleone

Sabato 22 Giugno alle ore 21 al via Rock in Piazza, evento organizzato in occasione della Festa della muscia, nella caratteristica Piazza Vittorio Emanuele II a Castelleone di Suasa.

Una serata con canzoni live presentate da tre formazioni, spettacolo di 3 ore circa, e saranno presenti “I malassortiti”, band composta da cinque giovani e giovanissimi ragazzi, tutti già determinati, uniti per lo stesso scopo, trasmettere emozioni attraverso la musica. Capitanata da Valentini Matilda; “Peso forma”, band già presente nella precedente edizione, quest'anno hanno in serbo, per la serata, delle novità. Porteranno un pò di atmosfera Rock n' Roll anni 50. La Band è capitanata da Samuele Godi; “Lucio drom”, Band nata come tributo a Vasco Rossi e Litfiba, con sede ufficiale a Castelleone di Suasa, non ha bisogno di presentazione poiché in 5 anni ha totalizzato tantissimi concerti nelle piazze di tutta la regione. E' capitanata da Lucio Morelli.

Domenica 30 Giugno, ore 21,00, invece, in Piazza Ortensio Targa, con il Saggio finale Com (Corso di Orientamento Musicale), riservato ai ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, organizzato in collaborazione con la “Banda Musicale Cittadina G. Verdi” e l’Accademia della Musica e dello Spettacolo G. Verdi.





