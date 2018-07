Concerti, stand gastronomici e la mitica lotteria: torna la Festa del Milite

Camerano festeggia la sua Croce Gialla ONLUS e allora anche quest’anno torna la Festa del Milite 2018, da giovedì 5 luglio a domenica 8 luglio, al Palasport comunale. Si parte con il 9° torneo di Burraco per passare alla serata fatta di musica e balli fino a tarda notte. Sabato sarà serata giovani con concerto dal vivo fino alla ultima serata, la più attesa, con la consueta lotteria dai premi ghiottissimi. E poi tutte le sere bar, stuzzicherie, giochi vari gonfiabili per bambini, pesca e divertimento per grandi e piccini.

Il programma

GIOVEDIì 5: Ore 21 torneo di Burraco aperto a tutti con 1° premio 500 euro. Al raggiungimento di 60 tavoli saranno corrisposti altri premi.

VENERDI’ 6. Ore 19 apertura degli stand gastronomici con stoccafisso su prenotazione al numero 071.95247. Sono previsti altri menù per soddisfare tutti i palati. Ore 21,15 gara di briscola per 128 coppie con ricchi premi. Sempre dopo le 21 serata giovani con il concerto live di Cadillacs Band e Via Guasto.

SABATO 7. Ore 19 Santa Messa all’aperto nell’area Palasport e a seguire i saluti della Presidente della Croce Gialla di Camerano con la consegna di un nuovo defibrillatore semiautomatico. Dalle ore 21 ballo con la nota orchestra di Alessandro Mangani.

DOMENICA 8. Dalle 18 alle 21 l’esibizione dei cani di ricerca e salvamento. Ore 18,30 Ballo non stop con l’orchestra Ritmo Italiano. Ore 19,30 apertura stand gastronomici e alle ore 23 estrazione della lotteria con premi: 1° Scooter moto Kymco, 2° cucina completa di GF cucine e altri premi vari.

