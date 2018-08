Festa del mare: processione in mare, fuochi e uno spettacolo per festeggiare

La Festa del mare 2018 si tiene ad Ancona il 2 settembre e sarà un’edizione carica di significato: 1600 anni fa giungeva per mare ad Ancona il corpo di San Ciriaco dalla Terra Santa, patrono della Dorica, mentre 800 anni dopo, convenzionalmente il 24 giugno 1219, San Francesco partiva dai moli di Ancona per il suo viaggio di pace sempre diretto in Oriente. Una coincidenza di date che sarà celebrata con un programma ricco di novità messe a punto dal nuovo direttivo dell’Associazione (Mattia Pignataro presidente, Marco Brugiapaglia vicepresidente, Gabriele Pennacchioni Segretario), con l’assistenza di Don Dino Cecconi quale Cappellano del porto: in primis la seconda messa officiata dall’Arcivescovo Mons. Angelo Spina al Porto Antico alle 17, dopo la processione dal sacello della Madonna del mare sottostante la Loggia dei Mercanti, funzione che si affianca alla tradizionale messa delle 10:30 alla cattedrale di S. Ciriaco. Dopo la processione in mare, che quest’anno potrà essere seguita da tutti in diretta dal maxischermo installato sulla Banchina 1 del Porto Antico di Ancona, verrà proposto un arrivo dal mare di alcune batane, le tradizionali imbarcazioni doriche, condotta da Edoardo Rubini. A seguire si parte con il Buonasera Mare Show, serata di intrattenimento musicale ed artistico dedicata al mare. Dopo una breve interruzione, la serata si concluderà con i fuochi d’artificio alle 21:45.

La Festa del Mare si svolgerà alla banchina 1 del Porto Antico. Oltre al palco e alla zona di ormeggio delle imbarcazioni che daranno luogo alla processione in mare, in banchina saranno allestiti stand gastronomici e un’area bimbi a cura delle Patronesse del Salesi, un sodalizio con l’associazione Stella Maris che prende sempre più forza. Importante il dispositivo di sicurezza e assistenza predisposto in collaborazione con le Istituzioni: presente in forze l’Associazione dei vigili del fuoco volontari, i presidi mobili della Croce Rossa e del CISOM, ed i VAB di Ancona. L’Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto, in collaborazione con le altre Istituzioni preposte, stanno predisponendo le ordinanze relative al traffico terrestre e marittimo nello scalo per il pomeriggio del 2 settembre. In occasione della Festa del Mare è stato istituito un servizio gratuito di bus navetta -dotato di pedana per salita diversamente abili. Effettuerà il seguente percorso: capolinea Via XXIX Settembre – (fermata extraurbana accanto Statua di Traiano) – rotatoria San Martino (inversione di marcia) - Fermata presso varco Vittorio Emanuele (entrata area portuale)– rotatoria davanti Arco Clementino (inversione di marcia) – Fermata presso Arco Clementino - varco Vittorio Emanuele (uscita dall’area portuale) – Capolinea Via XXIX Settembre Fermate provvisorie capolinea via XXIX Settembre (fermata extraurbana accanto Statua Traiano) - varco Vittorio Emanuele (entrata) - Arco Clementino partenze dalle ore 16:30 sino alle ore 24:10 (orario ultima partenza) sarà effettuata una corsa ogni 20 minuti (24 corse complessive). Con l'occasione, il parcheggio Traiano effettuerà una apertura straordinaria (a tariffa regolare), a partire dalle ore 16:00, con ingressi possibili sino alle ore 22:00.



Il programma della giornata:

10:30 Santa messa in Cattedrale, officiata da S.E. Mons. Angelo Spina

16:30 Partenza della processione dal sacello della Madonna del mare, accompagnata dalla Banda musicale di Torrette

17:00 Santa messa al Porto Antico di Ancona, officiata da S.E. Mons. Angelo Spina, con accompagnamento musicale

17:45 Partenza della processione in mare, diretta video sul maxischermo in banchina

18:45 Saluti delle autorità ed arrivo delle batane

19:00 Buonasera Mare Show, condotto da Maurizio Socci

21:45 Fuochi d’artificio



Buonasera Mare Show: Appena concluse le celebrazioni religiose e istituzionali, sarà “Buonasera Mare show” ad accompagnare la “Festa del Mare 2018” fino ai tradizionali fuochi d’artificio. Lo farà con un mix di musica, poesie, testimonianze e immagini che esalteranno il rapporto unico e indissolubile di Ancona con il suo mare. Lo spettacolo, nato da un’idea di Filodiffusione di Paolo Filippetti, vedrà un susseguirsi di artisti ed emozioni sul palco del Porto Antico. Presentati dal giornalista anconetano doc Maurizio Socci, si alterneranno sulla scena allestita appositamente nella banchina 1 Franco ed Edoardo Rubini, simboli della pesca di Portonovo e non solo, che raggiungeranno il palco dopo una passerella in porto a bordo delle celebri “batane”, e racconteranno la loro vita dedicata all’amore per il mare. Poi toccherà a Giuseppe Bartolucci, che interpreterà le più celebri poesie in vernacolo; quindi al prof. Antonio Luccarini, che prenderà il pubblico per mano guidandolo in un viaggio nel tempo, attraverso i racconti più affascinanti della storia di Ancona e del suo Porto. Il tutto sarà arricchito con la grande musica, sempre intrisa delle note del mare: Alessandro Pellegrini presenterà il suo brano "Lanterna rossa" live, poi toccherà alla Special Guest della serata, la Performer Roberta Giallo, pianista di fama internazionale ma marchigiana doc, che suonerà e canterà dal vivo alcuni suoi brani di maggior successo. Sullo sfondo, la proiezione dei video della Sand Artist Paola Saracini, con la sabbia che magicamente prenderà le forme dei monumenti e dei simboli di Ancona, il tutto alternato con le foto storiche più belle del Porto e del Mare di Ancona.