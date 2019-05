Festa della limonata: menù a tema per una serata freschissima

Una giornata dedicata alla deliziosa liminata: da Zucchero a velò arriva il 1 giugno la Festa della limonata 2019. Un'occasione unica per rendere omaggio ad una bevanda spesso dimenticata. Per l'occasione la cucina del locale di via Torresi proporrà un menù di pietanze streetfood a tema limone.

Seguirà deeejay set e musica live per festeggiare con la freschissima bibita. L'evento ha inizio alle ore 18.