Festa per la libertà dei popoli: tornano le storie della "terra non promessa"

Dal 12 al 14 luglio al via l'evento organizzato dal mondo dell'associazionismo anconetano, la festa della Libertà dei Popoli. L'evento si presenta puntuale all'interno dello scenario di Forte Altavilla a Pietralacroce. I temi degli incontri e discussioni nei tre giorni della festa hanno in comune il traffico di esseri umani, fonte di enormi e facili guadagni per la criminalità, grazie anche all’inazione dei governi. La conoscenza di diverse culture sarà approfondita anche nei sapori dei cibi del mondo che sarà possibile assaggiare nel punto ristoro, quest’anno Senegal, Cameroun, Siria e Nord Africa, e nell’incontro con le proposte delle associazioni del territorio presenti con i loro punti informativi e le loro mostre. Il tutto sarà allietato dai concerti di gruppi musicali emergenti che si alterneranno sul palco nelle tre serate con l’apertura Irish Italian Folk dei Green Mussel giovedì 12, l’assoluta novità del Fort Rock Festival che nella serata di venerdì 13 vedrà ben tre gruppi susseguirsi sul palco e la chiusura sabato 14 con il reggae dei Nico Royale. La Festa è organizzata dalla Associazione Festa per la Libertà dei Popoli con la collaborazione di Libera, Scout CNGEI e AGESCI, Amnesty International, Circolo Pace e Unione; Associazione Marchigiana Astrofili, Laboratorio Sociale, Avvocato di Strada con il sostegno di Multiservizi e il patrocinio del Comune di Ancona. Ecco il programma della festa:

Giovedì 12 luglio

Dibattito ore 18.45, tratta delle donne e prostituzione in Ancona. Stefania Massutti- referente Progetto Tratta e Asilo _On The Road Onlus, Giulia Atipaldi- Responsabile unità di strada _Associazione Free Woman

Ore 21.00 “Fiaccolata contro la violenza di genere al Forte” Terza Via Onlus

Ore 21.30 concerto dei Green Mussels Irish-Italian Folk

Venerdì 13 luglio

Dibattito ore 18.45: Siria-La guerra infinita _storie di fuga e di accoglienza Riad Khadrawi interprete presso la Commissione Territoriale di Milano Sandra Magliulo- rappresentante UNHCR Ancona - Almasan Radwan Ali – Rifugiato Siriano – Giornalista Sportivo, Sara Buzzoni – Cooperante presso ONG in Siria

H. 21.00 Fort rock festival The chairs – Rock Band, Flat bit – Hard Pop Elettronico, Need her liver – rock psychedelics band

Sabato 14 luglio

Dibattito ore 18.30 Caporalato - Da migranti economici a schiavi Francesco Paniè Coordinatore Campagne Terra! Onlus Jane Rene Bilongo (Flai CGIL) Sara Galassi Segretario Fiom CGIL Ancona

Concerto: Ore 21.30 di Nico Royale - Reggae Hip Hop

Tutte le sere dalle 17.00 alle 19.00: Laboratori per bambini e non - a cura di Libera, #noisiamopronti, CNGEI, Legambiente Pungitopo

Dalle 20,30 Punto di ristoro con il cibo del mondo e della nonna Mostre fotografiche, banchetti delle associazioni. Fino a tarda sera birra, cocktail alcolici e no e acqua pubblica al nostro bar Per info e contatti: Eva Veroli Presidente Ass. Festa per la Libertà dei Popoli cell. 3397007596 mail: eva.verolii@gmail.com.