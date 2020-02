Festa in maschera anni '90: al Miami approda il Carnevale

Una grande festa in maschera arriva al Miami club di Monsano sabato 22 febbraio.

Un party in perfetto stile anni '90 per ballare tutte le hit che hanno fatto impazzire intere generazioni e la selezione sarà a cura di dj tommy e Robi Litaliano, nel privè la mitica musica afroremember del grandissimo fabrizio fattori. Tutte le maschere sono chiamate a raccolta nel party piu' divertente dell'anno. I tavoli sono già in esaurimento e vengono 25 euro in pista e 20 euro fuori pista. L'ingresso entro mezzanotte e mezza sarà ridotto e prevede due drink.