Festa della cultura e gastronomia contadina: tra cover, risate e tanti ricordi

A Moie prende il via dal 17 al 19 agosto la Festa della gastronomia e cultura contadina. Il Comitato Organizzativo della dodicesima edizione della Fantasy Summer Fest si prepara a far ridere di gusto. L'appuntamento è in Piazza Kennedy venerdì 17 agosto dalle ore 19,30 in poi con gli sketch di Leonardo Manera. Non resta che scoprire quali strampalate avventure avrà da raccontarci l'amatissimo personaggio di Kelig.

Lo spettacolo continua sabato 18 agosto dalle ore 19,30 sempre nella magica cornice di Piazza Kennedy con il concerto live che vede impegnata la Cover Pensieri Positivi, tributo ufficiale a Jovanotti. Domenica 19 agosto è il duo comico Lando e Dino a salire ancora sul palco, dove comici marchigiani coinvolgeranno il pubblico in un susseguirsi di esilaranti gag e battute. Spazio al divertimento e garanzia di tante risate. Tutte le sere dalle ore 19 saranno in funzione gli stands enogastronomici con tipicità della cultura e gastronomia contadina marchigiana. L'ingresso è libero.