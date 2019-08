Un secolo di Falconarese, compleanno in piazza: teatro e presentazione della rosa

Festeggiamenti nel segno dell’allegria per le cento candeline dell’Asd Falconarese, la cui fondazione è fatta risalire al 24 agosto 1919: sabato alle 21.30 in piazza Mazzini l’associazione sportiva, oggi As Falconarese 1919, porterà lo spettacolo di Lucia Fraboni ‘Donne delle migliori Marche’, con Francesco Favi e Stefano Ranucci ‘Rana’ oltre alla stessa Fraboni.

Durante l’intervallo, con l’iniziativa ‘La gloriosa Falconarese di ieri e di oggi’, sarà presentata la rosa dell’As Falconarese 1919 che parteciperà al prossimo campionato di prima categoria. Lo spettacolo di sabato rientra tra le iniziative per il centenario dell’associazione, che dal primo agosto nella sala dell’ex Mercato Coperto ha allestito la mostra dal titolo ‘Asd Falconarese 1919 – Un secolo di storia’. La mostra resterà aperta fino al primo settembre con orario 18-20: sono esposte 750 fotografie che testimoniano il percorso dell’associazione fin dalla fondazione del 1919 e che immortalano squadre e campioni che si sono succeduti fino ai nostri giorni. I festeggiamenti proseguiranno domenica primo settembre allo Stadio Roccheggiani, a partire dalle 16, con le finali del torneo giovanile ‘Del Centenario’ categoria allievi, a cui prendono parte le poche società marchigiane che come la Falconarese festeggiano il traguardo del secolo di storia: Civitanovese 1919, Tolentino 1919, Porto Recanati 1919, Torrione 1919 e una di fuori regione come l’Avezzano. Le manifestazioni sono organizzate con il patrocinio del Comune di Falconara. Proprio per celebrare il secolo di vita l’As Falconarese 1919 aveva ricevuto un riconoscimento il 19 luglio scorso in occasione di ‘Nonni&Nipoti’.