Festa della donna, il Comune di Ancona sospende tutti gli eventi per l'8 marzo

In virtù delle disposizioni governative emanate per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria di Coronavirus, la giunta comunale ha deciso di sospendere le iniziative organizzate in occasione della Festa della Donna, in particolare: “Le donne accolgono (le donne)”, a cura del Forum delle Donne di Ancona in programma domenica prossima 8 marzo nella sede del Comune. In collaborazione con gli ordini professionali sie era deciso di attivare una serie di sportelli di ascolto e sostegno alle cittadine, una piéce teatrale e una tavola rotonda.

Sospesa anche la proiezione del film “Lou Salomè” quarto appuntamento della rassegna cinematografica sulla condizione della Donna organizzata dall'amministrazione comunale e in programma lunedì 9 marzo al Cinema Azzurro. Entrambi gli appuntamenti non sono cancellati, bensì rinviati a data da destinarsi.