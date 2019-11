Festa dello Sport, il Coni premia i grandi sportivi anconetani

ANCONA, 25 NOVEMBRE 2019 – Si scaldano i motori per il tradizionale appuntamento CONI di fine anno, la Festa dello Sport, che per la provincia di Ancona è giunta alla sua 43ª edizione.

Per il 2019 la manifestazione si apre con una novità: la nuova location, alla Mole Vanvitelliana del capoluogo. La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 29 novembre, alle 16:45, quando atleti, società, dirigenti, tecnici, giornalisti e tutti i protagonisti del mondo dello sport saranno chiamati a celebrare insieme i successi i successi recenti e del 2018 ed a ringraziare chi, ogni giorno, si impegna per tenere alta la bandiera dello sport anconetano in Italia e nel mondo. A salire per la prima volta sul palco per il suo saluto, il nuovo delegato del CONI Point di Ancona, Enrico Picchio. Come di consueto, l’evento sarà un momento di festa a coronamento di un anno di attività e di successi, con la consegna delle onorificenze del CONI, del Panathlon Ancona e del Comitato italiano Paralimpico Marche a coloro che si sono particolarmente distinti nella loro attività sportiva. Ma il pomeriggio sarà soprattutto l’occasione per ringraziare tutti coloro che con impegno e dedizione, ogni giorno, dietro le quinte, si mettono al servizio della comunità per far sì che il diritto allo sport venga garantito alle fasce più ampie della popolazione.

«La Festa dello Sport è da sempre un momento per stare insieme, divertirsi e condividere i successi ottenuti da atleti, squadre, società, associazioni e da tutti coloro che lavorano in ambito sportivo – afferma Enrico Picchio, delegato provinciale CONI Point Ancona –. Come ogni anno la Festa è anche l’occasione per ringraziare ufficialmente tutte le persone che fanno grande il nome dello sport della provincia di Ancona. Un grazie agli atleti per i loro risultati sui campi di gara. Ma un grazie anche a quanti con il loro lavoro quotidiano, spesso poco visibile, fanno sì che lo sport provinciale, in tutti i suoi aspetti, raggiunga alti livelli e sia accessibile a quante più persone possibili».