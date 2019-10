Festa delle streghe 2019: il programma della kermesse a tema "polvere di stelle"

La Festa delle Streghe di Corinaldo dal tema “Polvere di Stelle” aprirà le danze sabato 26 ottobre: con la colonna sonora trasmessa da Radio Halloween in collaborazione con Radio Studio + prenderanno vita per le vie del paese spettacoli, laboratori, mercatini e animazioni, con Zucchino , la mascotte di Halloween a fare da cicerone; Street Food, Taverne, Tunnel della Paura, Torre delle Trasformazioni, Dark Angels, Artisti di Strada. Ecco gli appuntamenti da non perdere nel programma:

Alle 21.00 riflettori accesi sugli Shampisti, band del momento che, con le più belle canzoni italiane degli ultimi decenni, faranno cantare e ballare tutto il pubblico dall’inizio alla fine! A seguire “90 Mania-Per uno spettacolo tutto anni 90!”

Domenica 27 ottobre sarà Halloween Family. Alle 11.00 “Racconti al femminile”, dialogo con Lucia Fraboni e il giornalista Remo Croci, premiato per il suo romanzo “Femmina” al premio internazionale “Ut Pictura Poesis”- Città di Firenze. Alle ore 20.00 dj set con Enrico Silvestrin.

Mercoledì 30 ottobre il concorso Miss Strega: chi sarà la strega del Terzo Millennio? Padrino della serata l’attore Roberto Farnesi . Presenta Antonella Cioccia.

Giovedì 31 ottobre benvenuti all'Halloween Day: tutto quello che hai sempre immaginato si trasforma in realtà, basta aggiungerci un pizzico di Polvere di Stelle… All' Halloween Night, ladies and gentlemen: Queen on Fire-The real Queen Experience; ma non solo, i dj Claudio Tozzo e Walter Massa ovvero la musica migliore accompagnata dall'eccezionale animazione targata Mas Flow.

Ingresso e spettacoli ad ingresso libero e gratuito.