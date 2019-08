Festa della vongola: la sagra torna tra spaghetti, sughi e allegria

La Festa della Vongola torna dal 31 luglio al 4 agosto al Parco Kennedy. La festa si svolge nel cuore verde della città, in prossimità del mare. La location ospita, in occasione della festa,un mercatino Hand Made uno spazio giochi con gonfiabili. Presente nel parco una grande pista per i concerti e il ballo e lo spazio ristorazione con tavoli immersi nel verde del boschetto( servizio self-service e al tavolo). La vongola è la regina di un menù che offre diversi piatti tipici della nostra cultura marinara: ad esempio spaghetti alle vongole, mezze maniche allo scoglio, guazzetto di vongole, soutè di cozze, seppie coi piselli e frittura. lngresso libero alla festa dalle ore 18. Inizio spettacoli ore 21:30.



Ecco il programma nel dettaglio: