Festa della trebbiatura: tornano gli amici dello zio Pecos tra buon cibo ed allegria

In occasione della Festa della trebbiatura di Pianello Vallesina salgono sul palco venerdì 13 luglio Gli amici dello zio Pecos. Gli stand con le prelibatezze locali prendono il via alle 19 mentre il concerto ha inizio alle 21.30. Il quartetto musicale è noto nella zona per canzoni allegre e ironiche come Cowboy dj e Giovein.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.