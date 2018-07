Festa della sangria: musica latina e fiumi di vino per la festa in centro storico

Fiumi di sangria scorrono nel centro storico di Belvedere Ostrense dal 13 al 15 luglio: la festa dedicata a questa bevanda tipica spagnola è all'insegna della musica dal vivo per tutti i gusti, dalla latino/americana come da tradizione, al reggae e brazil, e poi rock e tanto altro ancora. Non mancano gli stand gastronomici e le attività per i più piccoli.

L'evento ha inizio alle 18 fino alle 23.30.