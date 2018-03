Il giovedì Jamaicano è dedicato all'amore con la messaggeria dell'8 marzo. Il top delle serate irriverenti e pazze ed un modo tutto nuovo per conoscersi in maniera del tutto divertente. Con Dj Phumas alla voce e le bellissime postine che girano per i tavoli a recapitare i messaggini.

la piramide quiz al jamaica happy pub ancona

„Per informazioni: 3779516093. “