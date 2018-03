8 marzo: nelle grotte di Camerano per omaggiare le donne

In occasione della festa Internazionale della donna, anche le Grotte di Camerano omaggiano le donne con una visita guidata a prezzo speciale dalle 19. Un viaggio nella magica città sotterranea, in un mondo senza tempo fatto di storia e passione La serata, per chi vorrà, potrà continuare con una cena nell'elegante Bistro' Cucina & Vini o allo storico Bar il Bosco.



Prezzo speciale donne: 5,00€. Prezzo uomini: 8,00€. Prenotazione obbligatoria al 0717304018 o info@turismocamerano.it.