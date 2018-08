Festa della cipolla: nove osterie per gustare la "pianta lacrimosa"

Torna a Castelleone di Suasa la Festa della Cipolla 2018, prevista per sabato 1 dalle ore 19 e domenica 2 settembre dalle ore 17, con un nutrito programma di eventi. Le 9 Osterie, allestite nel centro storico del paese, aspettano gli ospiti per presentare i numerosi piatti tipici del nostro territorio a base della famosa cipolla di Suasa. L'Osteria del Barbacane, sarà aperta anche domenica a pranzo, è suffiente prenotarsi al n. 071966770 oppure all'e-mail prosuasa@gmail.com.

Per l'occasione, durante la festa, saranno applicate tariffe scontate per la visita al Museo "Casagrande", che si protrarrà fino alle ore 24,00 di entrambi i giorni, con ingresso € 1,50. Sarà, come gli altri anni, attivo un Bus Navetta Gratuito con partenza regolare dalla zona industriale di pian Volpello e da via Case Nuove fino in centro. L'ingresso è libero.