Festa della birra di Ripe: la sagra tra cover band e divertimento

Giovedì 29 agosto avrà inizio a Trecastelli, nei Giardini di Pro Loco Ripe, La festa della birra. Una vera e propria kermesse all’insegna della birra e del divertimento, che offrirà a cittadini, turisti e visitatori un ampio programma di degustazione di birre nazionali ed estere, stand gastronomici ricchi di prelibatezze e coinvolgente musica dal vivo fino a domenica 1 settembre.

Quattro giorni in cui il pubblico avrà modo di gustare una vasta quantità di birre italiane e straniere, alla spina, a caduta, in bottiglia e scoprire invitanti novità.

Giovedì 29 agosto

Lo chef Giacomo Santini prepara gustosi piatti a base di birra, accompagnati inoltre da varie tipologie di birra. Subito dopo il pubblico potrà intrattenersi con lo spettacolo comico le Barzellette di Rana.

Venerdì 30 agosto

Al via l’apertura degli stand gastronomici e l’inizio della musica live sono previsti per le ore 19.00 e, alle ore 22.30, si terrà il Concerto The king's head – Queen Tribute Band.

Sabato 31 agosto

La festa aprirà con stand gastronomici e musica dal vivo sempre alle ore 19.00 e alle 22.30 sarà la volta del Concerto di STEFANO LIGI – Canzoni d’autore. Dalle ore 24.00, musica e deejay set.

Domenica 1 settembre

La festa si chiude tra stand gastronomici e musica live sempre alle ore 19.00, e, alle ore 22.30, con il Concerto Sopravvissuti e sopravviventi, band tributo a Ligabue.