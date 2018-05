Festa del rugby: in meta con il divertimento e la sicurezza

Veicolare il rugby e i propri valori all’interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza in ambito ferroviario con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani rugbisti. E’ questa la mission delle Festa del Rugby che, venerdì 25 e sabato 26 maggio, vivranno il loro momento conclusivo ad Ancona, città che ha già ospitato in passato l’evento che ha coinvolto migliaia di bambini tra i dieci e i quindici anni. Saranno circa 1600 i giovani atleti e oltre 90 le rappresentative coinvolte che si ritroveranno alle ore 15 di venerdì 25 maggio al Palaindoor di Ancona dove alle 18.30 è prevista la sfilata che darà il via all’evento. Gli altri impianti interessati all'evento sono il limitrofo campo della palla ovale “Nelson Mandela” e inoltre i campi “Dorico”, “Ponterosso e “Cus Ancona”. Le competizioni under 16 inizieranno venerdì pomeriggio e parallelamente si terranno le esibizioni delle scuole, tra le quali dieci sono le marchigiane.

Il programma della giornata: