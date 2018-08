Festa del Rosso Conero al Ceci: una giornata da passare con "le memorie"

Domani, venerdì 31 agosto 2018, alle ore 17, si terrà, presso la Residenza Protetta e alla Casa di Riposo "Fondazione Ceci" in Via G.P. Marinelli, 3 a Camerano (An), la II edizione della Festa del Rosso Conero.. al Ceci, che verrà aperta dal Sindaco di Camerano, Annalisa del bello. Una serata di festa aperta a tutti: ai cittadini, agli ospiti, ai familiari, al personale Nuova Sair, al personale della Fondazione Ceci e ai volontari. L'obiettivo è quello di creare dei ponti tra la comunità cittadina e i nonni e le nonne ospiti della Fondazione. Un momento di integrazione, svago e solidarietà. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Ceci e Nuova Sair in collaborazione con AVULSS onlus. La residenza Protetta Fondazione Ceci, i cui i servizi sono gestiti dalla Cooperativa sociale Nuova SAIR, accoglie 103 ospiti anziani, autonomi o meno, che per le condizioni psico-fisiche o sociali che non possono essere assistiti in casa. Saranno presenti, tra gli altri, Massimo Piergiacomi, Presidente della Fondazione Ceci e la responsabile area Marche della Nuova Sair, Monica Napau.

All'evento che prenderà il via, dunque, alle ore 17,00, sarà possibile non solo degustare le eccellenze enogastronomiche del Conero, ma si potrà ascoltare musica dal vivo grazie alla presenza del gruppo "La Martinicchia". I vini, che verranno degustati, sono stati offerti dalle cantine "Silvano Strologo".