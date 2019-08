Aspettando i fuochi per salutare l’estate, musica e magie di sabbia: torna la Festa del Mare

Aspettando i fuochi d’artificio, il gran finale della Festa del Mare 2019 sarà affidato a “Buonasera Marche Show” che per l’occasione diventa “Buonasera Mare show”. Il format targato Filodiffusione accompagnerà il pubblico fino ai classici giochi pirotecnici, con un mix di musica e omaggi alle donne e agli uomini del mare, attraverso una fusione di arti e di linguaggi variegati, come tante onde diverse dello stesso grande mare. A condurre lo show sarà come da tradizione il giornalista di èTV Maurizio Socci. L’appuntamento è per le ore 20.30 del 1 Settembre. Sul palco allestito al Porto Antico saliranno l’Arcivescovo di Ancona Osimo Mons. Angelo Spina ed Edoardo Rubini con i volontari della Croce Verde di astelfidardo, per ricevere un meritato riconoscimento dalle mani di Mattia Pignataro, Presidente di Stella Maris, Ente organizzatore della Festa del Mare. Spazio anche alle nuove generazioni, con i ragazzi del Liceo Galilei di Ancona che proietteranno il loro video “Il Mare c’ha sempre 20 anni” (un omaggio ai pescatori di Ancona).

Grande spazio sarà riservato allo spettacolo. In attesa dei classici fuochi d’artificio, il pubblico del Porto Antico potrà apprezzare la funambolica Roberta Giallo, musicista e performer di fama internazionale, che proporrà un mix tra i suoi grandi successi e brani dedicati al mare. Sarà poi la Sand Artist Paola Saracini a trasmettere la magia della sabbia, attraverso le sue incredibili creazioni “live” proiettate sul maxischermo. A cucire il tutto, grazie ai magnetici movimenti del suo corpo e della sua voce, l’attrice e interprete Francesca Berardi. Non mancherà un momento coreografico di grande sensualità, con l’esibizione della Pole Dance di Laura Borgognoni. «E’ un grande onore e una bella responsabilità proporre uno spettacolo a chiusura della Festa del Mare, un momento molto sentito e partecipato dagli anconetani - dice Paolo Filippetti, Editore di Filodiffusione - offriremo, grazie alla regia di Francesca Loreti- una fusione di arti e di linguaggi variegati, come tante onde diverse dello stesso grande mare. Per il gran finale, occhi al cielo verso gli immancabili fuochi d’artificio».



