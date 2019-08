Festa del mare 2019: il programma completo aspettando i fuochi

Dal 31 agosto al 1 settembre torna ad Ancona la Festa del Mare. Un’edizione ricca di novità e significati a partire dalle celebrazioni degli 800 anni della partenza di San Francesco per la terra Santa, tema che caratterizzerà il programma religioso della festa. La prima delle novità riguarda la messa della Festa del mare, che quest’anno sarà officiata solo in Banchina al Porto Antico di Ancona.

Tante le novità sul fronte degli spettacoli e dell’accoglienza: la due giorni di eventi inizia il sabato con un programma ricreativo con spettacoli in acqua da ammirare lungo le banchine del Porto Antico di Ancona mentre sarà attivata un’area food con stand gastronomici separata dal palco, in modo da consentire più spazio a disposizione degli spettatori e più posti a sedere per chi desidera fermarsi per un momento di ristoro.



Il programma

Sabato 31 agosto

18:15 inizio della festa con stand gastronomici, baby park;

sempre alle 18:15 torneo canoa Polo Ancona nello specchio d'acqua delle banchine 1e 2;

alle 19:30 spettacolo a mare Show acrobatico Flyboard di Ancona; alle 20:30 spettacolo con lo show acrobatico serale del Flyboard Ancona.

Seguirà alle 21:30 Ancona Blue Carpet spettacolo a cura di Vladimiro Riga, con presentazione di Stefania Orlando e Alvin Crescini con Samanta Togni e Samuel Peron, Alex Fox e Tony Esposito e Opera Pop.

Domenica 1 settembre