Festa del mare: quattro giorni di luci magiche, rievocazioni e barche illuminate

Falconara si illumina con la Festa del mare: corteo di barche illuminate in notturna, rievocazioni storiche e fuochi d’artificio per la rassegna che si conclude nel giorno di Ferragosto.

Sarà una versione notturna del corteo delle barche, quest’anno, ad aprire la festa del mare, che dopo le iniziative in onore della tradizione marinara si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto in riva al mare. Si parte sabato 11 agosto alle 19, quando la statua della Madonna partirà via mare da Villanova per raggiungere la spiaggia libera dell’ex piattaforma Bedetti, dove alle 20.15 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 21 prenderà il via il suggestivo corteo delle barche in notturna, con i natanti illuminati che solcheranno il mare davanti a tutto il litorale falconarese. Le iniziative della festa del mare proseguiranno domenica 12 agosto a partire dalle 18, quando a Rocca Mare, davanti al monumento alla Madonna del Mare, si terrà la rievocazione storica della ‘tratta’, la pesca con la rete chiamata sciabica. Alle 20.30 è previsto l’arrivo alla Rocca della Madonna del Mare, che sarà portata in processione dalle barche partendo dalla foce dell’Esino fino all’ex Poligono, all’estremità nord della spiaggia. Seguirà alle 21.15 la processione per le vie di Rocca Mare della Statua della Madonna, che si fermerà in piazza Pionieri dove alle 22.15 si esibirà la Banda musicale e subito dopo sarà celebrata la Santa Messa. Il gran finale la sera di Ferragosto, quando dal pontile all’altezza dei Bagni 16 si accenderà lo spettacolo piromusicale che ogni anno chiude la giornata festiva sul litorale falconarese.