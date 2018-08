Festa del Covo 2018, al via la kermesse della tradizione contadina

Dopo il successo della prima settimana, la Festa del Covo continua anche questo week end !

Festa della tradizione contadina nata nel 1840 è la celebrazione ed il ringraziamento per il raccolto del grano. Per l’occasione la comunità preparava un manufatto, il "covo" appunto, interamente realizzato con spighe di grano; quest'anno viene rappresentata la Basilica di San Nicola di Tolentino

Stand gastronomici con piatti della tradizione marchigiana

Menu di sabato e domenica (boccolotti del batte, gnocchi fatti a mano, chitarrine, oca arrosto, grigliata, coniglio, tagliere, fritto misto, ecc ) Siamo aperti anche domenica a pranzo

Sabato e domenica possibilità di asporto negli orari indicati nel programma

Giovedì 23 agosto

21,00 La compagnia “J’ amici de Candia” presenta la nuova commedia in vernacolo “LA GIOSTRA”

(chi cena con noi ha il posto a sedere riservato fino ad esaurimento posti), apertura stand ore 19,30

Venerdì 24 agosto

20,00 Cena a menù fisso sotto le stelle con servizio al tavolo

Prenotazione obbligatoria entro il 22/08/18 ai numeri indicati sul volantino

Sabato 25 agosto

18,30 Laboratori per bambini

19,30 Apertura stand gastronomici

21,00 Si balla con l’orchestra “Andrea Bonifazi”

Domenica 26 Agosto

12,30 Apertura stand gastronomici

17,00 Premiazione del 3° concorso di pittura estemporanea

18,30 Spettacolo del gruppo folkloristico “La Staccia” e laboratori per bambini

19,30 Apertura stand gastronomici

21,00 Si balla con l’orchestra “BARBARA & C.”



Novità 2° Pista con area giovani con baby dance, mucica anni 70/8090 e DJ Set

